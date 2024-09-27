بايدن يلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض ويعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 4ر2 مليار دولار، وذلك أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للبيت الأبيض يوم الخميس.

وتشمل الحزمة منظومة باتريوت للدفاع الجوي، وقنابل وصواريخ بعيدة المدى، ومسيرات. وقال بايدن أيضا إنه من المقرر أن تتدفق 5ر5 مليار دولار أخرى إلى أوكرانيا قبل انتهاء ولايته في يناير المقبل.

وبالإضافة إلى ذلك، ستدعم الولايات المتحدة تدريب 18 طيارا أوكرانيا على طائرات إف-16. ويجري تقديم الطائرات أمريكية الصنع من دول أخرى،ولكن الحكومة الأمريكية تشارك في برنامج التدريب.

وقال بايدن، خلال جلوسه بجانب زيلينسكي في المكتب البيضاوي قبل أن يدخل الزعيمان في اجتماع مغلق، إنه "من الواضح أننا نقف مع أوكرانيا الآن وفي المستقبل".

وشكر زيلينسكي بايدن على "الدعم القوي" وقال إن حزمة المساعدات الأخيرة كانت "مساعدة كبيرة".

ومن المقرر أيضا أن يلتقي زيلينسكي مع كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية التي ستواجه الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وتراقب أوكرانيا وحلفاؤها بفارغ الصبر سباق الانتخابات المتقارب. وعبر ترامب عن تشككه العميق في حلف الناتو الذي يدعم أوكرانيا في حين يعارض اليمينيون المتطرفون داخل الحزب الجمهوري بشكل متزايد استمرار تقديم المساعدات إلى كييف.

و للمساعدة في دعم القضية بغض النظر عن ما سيؤول إليه الوضع في الأشهر المقبلة، أعلنت إدارة بايدن عن عقد اجتماع رفيع المستوى حول أوكرانيا في ألمانيا الشهر المقبل لتنسيق جهود أكثر من 50 دولة داعمة.

,في وقت سابق من يوم الخميس، التقى الرئيس الأوكراني أيضا بأعضاء بارزين من الكونجرس الأمريكي في واشنطن، بما في ذلك قادة كلا الحزبين في مجلس الشيوخ، الديمقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل.