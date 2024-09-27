إصابة 6 أشخاص في حادث سقوط من أعلى سيارة ربع نقل بالدقهلية

شهدت منطقة طلخا بمحافظة الدقهلية حادثًا مؤلمًا، حيث سقط 6 أشخاص من أعلى سيارة ربع نقل على مطلع كوبري شرنقاش بطريق دمياط الشرق، مما أسفر عن إصابتهم بإصابات بالغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارًا من مركز شرطة طلخا يفيد بورود بلاغ بسقوط 6 أشخاص من أعلى سيارة ربع نقل.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من إنجي رزق رزق عبد الرازق، 17 عامًا، باشتباه كسر في الذراعين، ورزق عيد رزق عبد الرازق، 12 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، ورزق رزق عبد الرازق، 47 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة، وسهام عادل محمود عبد اللطيف، 35 عامًا، باشتباه كسر في اليد اليسرى، وعدي عيد عبد الرازق، 8 سنوات، باشتباه كسر في الساق اليسرى، وعيد رزق عبد الرازق، 52 عامًا، بجروح وسحجات متفرقة في الجسم.

تم الدفع بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى العام التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق.