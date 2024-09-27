الزملوط: جامعة الوادي الجديد الأهلية قاطرة للتنمية والتعمير بالمحافظة

أعرب اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن تقديره وشكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للموافقة على إنشاء جامعة الوادي الجديد الأهلية، كأول جامعة أهلية في المحافظة، وذلك استكمالًا لجهود القيادة السياسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة في المحافظات الحدودية، والارتقاء بالمنظومة التعليمية في كافة مراحلها بالمحافظة.

وأضاف الزملوط أن الجامعة الأهلية تعد خطوة هامة في مسار التعليم الجامعي بالمحافظة، باعتبارها قاطرة التنمية والتعمير، وتوطين الكوادر البشرية المؤهلة من أبناء المحافظة، ودعم خطط الجذب السكاني والتنمية المستدامة فيها، مهنئاً أهالي المحافظة وطلابها بهذا الإنجاز الهام.