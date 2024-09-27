قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إن هناك استقرارا بأسعار البيض في المزارع عند 163 جنيها، موضحا أن سعر الكرتونة يصل إلى المستهلك بـ 180 جنيها.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم" مساء الخميس، أن ارتفاع أسعار البيض منذ بداية فصل الصيف يعود إلى انخفاض الإنتاج؛ نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة وانخفاض الإنتاج.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة "استقرارا وانخفاضًا" في الأسعار مع دخول قطعان جديدة وتحسن الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف مستقرة إلا أنها لا تزال مرتفعة مقارنة بالفترة السابقة.

وأشار إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بشكل كبير، لافتا أن أسعار الأدوية البيطرية ارتفعت بنسبة 500%.

ونوه إلى مشاركة اتحاد منتجي الدواجن بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين في مبادرة توفير بيض المائدة للشركة القّابضة لبيعها عبر منافذها بسعر 150 جنيها.