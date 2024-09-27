شركة كيا الكورية الجنوبية تنتهى من بناء مصنع مخصص للسيارات الكهربائية

اعلنت شركة “كيا” الكورية الجنوبية، أنها أكملت بناء أول منشأة تصنيع لمجموعة هيونداي موتور مخصصة فقط للسيارات الكهربائية، بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف وحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، اليوم الجمعة – فقد أقامت كيا حفلا لمصنعها المخصص للسيارات الكهربائية فقط، الواقع في كيا أوتو لاند في مدينة جوانع ميونج، جنوب سول مباشرة، والمكلف بإنتاج سيارتها الجديدة من طراز “إي في 3” وطراز “إي في 4” المقبلة بكميات كبيرة.

واستثمرت كيا 401.6 مليار وون (304.2 ملايين دولار أمريكي) في المنشأة التي تبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، وأعادت بناءها بالكامل على موقع مصنع قائم لتسهيل إنتاج مركبات الجيل التالي.

ويدور العمل في المصنع حول مفهوم تحقيق أقصى قدر من التغيير بأقل قدر من التوسع، مع وضع موقعه في وسط المدينة والعوامل البيئية الأخرى، مثل حماية المساحات الخضراء، في الاعتبار. وبالإضافة إلى ذلك، تم بناء المصنع بالتركيز على التحول الكامل إلى الكهربة، مع التركيز على العناصر الصديقة للبيئة والصديقة للعمال.

وبدأ الإنتاج الضخم لسيارة “إي في 3″، السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل، في النصف الأول من هذا العام.

وتخطط كيا لطرح “إي في 4″، سيارتها السيدان الكهربائية متوسطة الحجم، في النصف الأول من عام 2025.