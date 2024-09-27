 فحص تظلمات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فحص تظلمات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة بالمنيا

ماهر عبد الصبور
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 6:05 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 6:06 ص

قال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إنه أناب أماني تامر، وكيل المديرية، للمشاركة في فحص تظلمات ذوي الإعاقة بشأن استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك تنفيذًا لإجراءات تسهيل استخراج البطاقة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستمرارًا لأعمال اللجان المشتركة بين مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا والمجلس الطبي المتخصص لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والتقييم الوظيفي.

وأضاف أن اللجان تُعقد تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، حيث عُقدت اليوم الخميس لجنة لتظلمات عدم الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات، بعضوية وكيل المديرية ورئيس المجلس الطبي بالمنيا واستشاري عظام، وتم عرض 50 حالة تقدمت بتظلم من رفضهم، وتم مناظرتهم أمام اللجنة.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت خدمة التظلم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال تقديم الشخص الراغب في الحصول على البطاقة طلبًا إلى إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي التابع لها محل الإقامة، وتسجيل الطلب، على أن تقوم اللجنة المختصة بمراجعة البيانات والتأكد من صحتها واستخراج البطاقة لمن ينطبق عليه الشروط.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة المصرية بتقديم أوجه الرعاية لذوي الهمم.

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