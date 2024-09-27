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تتجه الأنظار صوب ملعة المملكة أرينا؛ حيث اللقاء الكروي المرتقب بين قطبي الكرة المصرية؛ في التنافس الإفريقي من أجل نيل كأس السوبر.

ورصدت الشروق الأجواء في الملعب يمكن مطالعتها من خلال الصور المرفقة.

ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز في هذه البطولة من أجل تعويض الهزيمة التي تلقاها من الزمالك في السوبر الأفريقي موسم 1994، أما الفارس الأبيض يرغب في تحقيق الفوز تعويضا للهزائم التي تلقاها من الأهلي مؤخرا وبالتحديد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

قرر جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك، استبعاد محمد صبحي حارس مرمى الفريق، من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي.