التضامن: خدمات 306 جمعيات متحفظ عليها لم يتأثر نهائي

أعلن مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، أيمن عبدالموجود، أن عدد الجمعيات المتحفظ عليها بلغ 306 جمعيات بعد أن كان يتجاوز الـ1400 جمعية وقت التحفظ عقب ثورة 30 يونيو، موضحا عدم تأثر جميع الأنشطة والخدمات التي كانت تقدمها هذه الجمعيات.

وأضاف عبدالموجود، خلال ورشة عمل حول "التناول الإعلامي لقضايا وزارة التضامن"، بحضور عدد من الصحفيين، أنه تم حل العديد من هذه الجمعيات بحكم قضائي، وتعيين مجالس إدارات لعدد آخر، فضلا عن سحب عدة مشروعات من جمعيات غير جادة وإسنادها لجمعيات أخرى، بالإضافة إلى اكتشاف جمعيات وهمية وأخرى بدون جهاز إداري، وتديرها لجنة بوزارة العدل وعضوية عدة وزارات منها التضامن، مشددا على حرص الدولة على استمرار تقديم خدمات هذه المؤسسات وتطويرها.

وفي سياق متصل، أعلن محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتخطيط الاستراتيجي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن ملامح الخطة الشاملة التي طرحتها مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، لتحسين البيئة الوظيفية بوحدات التضامن الاجتماعي بالمحافظات، موضحا أن ملامح الخطة تتمثل في ثلاثة محاور، الأول هو سرعة تشغيل المراكز التكنولوجية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ونقل الوحدات الاجتماعية القريبة لها، والثاني يتمثل في استغلال اصول الوزارة غير المستغلة -والتي انتهت الوزارة من حصرها خلال السنوات القليلة الماضية-، وتحويلها إلى وحدات اجتماعية.

وأضاف العقبي، أن المحور الثالث يتمثل في ضرورة التوسع في رقمنة أكبر قدر من الخدمات التي تقدمها الوحدات الاجتماعية حتى يمكن للمواطن الحصول على هذه الخدمات بدون الحاجة إلى زيارة هذه الوحدات.

وأشار إلى توجيهات وزيرة التضامن للمسئولين بدراسة إنشاء شركة متخصصة لتصدير منتجات الحرف اليدوية بالتعاون مع الجهات المعنية، مضيفا أن الوزارة أنهت قوائم الانتظار لمستحقي مساعدات الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة".