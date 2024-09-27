جامعة طنطا تواصل انطلاقتها في أنشطة مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

شارك عدد من طلاب جامعة طنطا في الجزء الثاني من ورشة عمل "بناء العقلية الريادية"، والتي نظمها قطاع التعليم والطلاب بالجامعة بمركز رعاية الموهوبين. تأتي الورشة ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفعاليات "اتعلم بصحة" التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

أشرف على الورشة الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ونسقها الدكتور عمرو عبد المنعم، المشرف العام على الإدارة الطبية، وقدمها خالد أبو شادي، مدرب ريادة الأعمال.

وأكد الدكتور محمد حسين أن ورشة العمل تهدف إلى بناء العقلية الريادية للطلاب، مشيرًا إلى دور الجامعة في تنمية مهاراتهم على كافة المستويات.

كما أشاد بجهود القائمين على الورشة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب، وتأهيلهم ليصبحوا رواد أعمال قادرين على التأثير في مجتمعاتهم.

وأوضح الدكتور عمرو عبد المنعم أن الورشة استمرت لمدة 8 ساعات تدريبية مكثفة، بمشاركة طلاب وطالبات من مختلف الكليات، مع التأكيد على استمرار الورش بشكل أسبوعي لإتاحة الفرصة لمزيد من الطلاب للمشاركة.