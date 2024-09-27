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نقابة المهندسين تحتفي بتخرج دفعة 78 من كلية الهندسة بالإسكندرية

تخرج طلاب الدفعة 78 بجامعة الاسكندرية
تخرج طلاب الدفعة 78 بجامعة الاسكندرية
عصام عامر
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 2:43 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 2:45 ص

شهد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية، حفل تخرج الدفعة 78 لطلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية للعام 2024، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، والمهندسة أميرة صلاح، نائب محافظ الإسكندرية.

وخلال كلمته، هنأ "سعودي" الخريجين على انتهاء مرحلتهم الدراسية وبداية حياتهم العملية، قائلًا: "إن أسر الطلاب تستحق كل التقدير لمساندتها لأبنائها بكل جهد وتفانٍ حتى وصلوا إلى يوم الحصاد".

ووفقًا لبيان صحفي صدر مساء اليوم الخميس، أشار "سعودي" إلى أن الطلاب، بمجرد تخرجهم من هذه الكلية العريقة، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخها، حيث أعدتهم لصناعة تاريخهم ونجاحهم.

وأكد "سعودي" أن النقابة تفتح أبوابها للخريجين وتوفر لهم خدمات وأنشطة متنوعة، ثم ألقى قسم المهنة مع الخريجين، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا خير سفراء للكلية والمجتمع من خلال مشاركتهم في جميع المشروعات التنموية داخل مصر وخارجها.

 

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