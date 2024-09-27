 مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالفرافرة - بوابة الشروق
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين بالفرافرة

عمرو بحر
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 12:40 م | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 12:40 م

لقي شاب مصرعه بينما أصيب 3 آخرين، بينهم طفل، في حادث تصادم دراجتين ناريتين على الطريق الرابط بين قريتي "أبو هريرة" و"17" بدائرة مركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وكان اللواء محمد حامد، مدير أمن الوادي الجديد، قد تلقى بلاغًا من مركز شرطة الفرافرة يفيد بوفاة شخص يدعى كريم محمد الجارحي، البالغ من العمر 19 عامًا، وإصابة كل من عبد العزيز عبد الغفار (22 عامًا)، ومحمود حسني (14 عامًا)، ومحمود سمير (20 عامًا) بكسور وجروح متفرقة.

وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر بأسيوط لتلقي العلاج اللازم. كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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