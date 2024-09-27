الرئيس الإيطالي ماتاريلا يزور ألمانيا

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يستقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الجمعة نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بمراسم عسكرية أمام قصر بلفيو الرئاسي في برلين.

وعقب محادثات بينهما، يعتزم الرئيسان عقد مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة 40ر10 صباحا (التوقيت المحلي)، حسبما أعلن مكتب الرئيس الألماني.

وسترافق ماتاريلا ابنته لورا. وستكون زوجة شتاينماير، إلكه بودنبندر، حاضرة أيضا خلال مراسم الاستقبال. ويعتبر شتاينماير وماتاريلا صديقين مقربين.

وفي مساء اليوم يجري ماتاريلا محادثات مع المستشار أولاف شولتس. وبحسب بيانات ديوان المستشارية، فإن المحادثات ستدور حول قضايا ثنائية وأوروبية. والتقى الاثنان مؤخرا خلال زيارة شولتس لروما، ولم يعقد اجتماع مع رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني في ذلك الوقت.

ويعتبر ماتاريلا أحد الآباء المؤسسين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الإيطالي (الحزب الديمقراطي)، وهو على النقيض في سياسته من حزب ميلوني (إخوة إيطاليا).

ويزور ماتريلا وابنته رفقة شتاينماير وزوجته مدينتي بون وكولونيا غدا السبت.