أبو الغيط يدعو الأرجنتين لمراجعة مواقفها من القضية الفلسطينية

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اجتماعًا مع ديانا موندينو، وزيرة خارجية الأرجنتين، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

خلال اللقاء، أكد أبو الغيط على الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة لعلاقاتها التاريخية مع الأرجنتين، مشيرًا إلى الصداقة العربية الأرجنتينية التي ترتكز على الدعم المتبادل للقضايا العادلة. وذكّر بمواقف الأرجنتين التاريخية التي كانت دائمًا تدعم قضية فلسطين.

ومع ذلك، عبّر أبو الغيط عن أسفه إزاء بعض المواقف الحديثة التي اتخذتها الأرجنتين، معتبرًا أنها مرفوضة من الجانب العربي، خاصةً فيما يتعلق بقضية القدس، التي تحظى بحساسية خاصة في الساحة العربية.

وشدد أبو الغيط على ضرورة مراجعة تلك التوجهات الأرجنتينية وتصحيحها لتجنب أي ردود فعل عربية غير مواتية.