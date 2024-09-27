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مسئول إسرائيلي كبير تزامنا مع أنباء اغتيال حسن نصر الله: ما يحدث قد يكون نقطة تحول

وكالات
نشر في: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 11:09 م | آخر تحديث: الجمعة 27 سبتمبر 2024 - 11:09 م

قال مسئول إسرائيلي كبير، إن إسرائيل قررت التحرك ضد حزب الله في قرار صعب للغاية، وذلك في ظل تواتر العديد من الأنباء عن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ونقلت وكالة رويترز عن المسئول الإسرائيلي قوله: «نحن نلعب لعبة طويلة الأمد»، معتبرًا أن إسرائيل هي القوة الوحيدة التي تقاتل إيران ووكلائها بشكل فعال، وفق زعمه.

وأضاف المسئول الإسرائيلي: «لا أستطيع قول ما الذي سيحدث لكنه قد يكون نقطة تحول وإسرائيل لا تسعى إلى حرب أوسع نطاقًا».

واستهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء الجمعة، مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت، حسبما أعلن جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال إنه شن غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت.

فيما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار، فيما رُفعت حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل ترقبًا لرد من حزب الله.

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