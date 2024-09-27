حزب الشعب النمساوي يسعى لتحقيق فوز في اللحظة الأخيرة ضد منافسه اليميني في الانتخابات البرلمانية

يسعى حزب الشعب النمساوي المحافظ، الذي يتزعمه المستشار كارل نيهامر إلى تحقيق فوز في اللحظة الأخيرة ضد منافسه اليمنيي المتطرف في الانتخابات البرلمانية، التي تجرى بعد غد الأحد.

وقال كريستيان ستوكر، الأمين العام لحزب الشعب النمساوي، في حدث انتخابي أخير، اليوم الجمعة بشأن السباق ضد حزب الحرية النمساوي "من وجهة نظري، بدأنا الآن في التجاوز، بعد سباق هائل للحاق بالركب".

وأضاف أنه من الواضح أن الحزبين يقتربان من بعضهما البعض في تلك المرحلة، مشيرا "ستكون النتيجة متقاربة للغاية". وكانت الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية.

ويعتزم حزب الحرية النمساوي، بقيادة هربرت كيكل اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة بكل قوة، إذا تولى السلطة ويسرع أيضا من وتيرة ترحيل المهاجرين إلى بلادهم .

وبعد غد الأحد، سيدلي حوالي 4ر6 مليون نمساوي بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد.

وتقلص تقدم حزب الحرية بشكل واضح في استطلاعات الرأي، إلى نقطتين مئويتين، متقدما على حزب الشعب النمساوي.