أطلق المطرب الهولندي من أصول مصرية "مصري"، أغنيته الجديدة بعنوان "صباح الخير"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، إضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية الأخرى، وهي من كلماته، وألحان رافيل السعودي.

تأتي هذه الأغنية بعد النجاح الذي حققه مصري مؤخرًا، حيث حصلت أغنيته "الحب صعب" على 7 ملايين استماع حتى الآن، بينما تجاوزت أغنيته "أنتي معايا" حاجز 1.5 مليون استماع.

وقال مصري عن أغنيته الجديدة في تصريحات صحفية: "الأغنية تقدم صورة دافئة عن الاستيقاظ بجوار الشخص المميز في حياتك، وقد حاولت المزج بين أسلوب البوب الحديث والروح المصرية".

وأضاف: "أريد أن تجعل الأغنية كل من يستمع إليها يبتسم، وتضيف له لمسة من الحيوية إلى يومه، ليشعر بالطاقة وهو يقول بصوت عالٍ صباح الخير، هذا هو الجو الذي أريد خلقه".

ارتبط مصري سريعًا بالموسيقى المصرية بتاريخها العريق وعظمائها. ورغم نشأته في هولندا، فقد عاش لمدة عامين في الإسكندرية، مسقط رأسه في مصر، حيث انغمس في الثقافة المصرية وتعلم اللغة وحب الوطن. يشعر بالفخر الكبير ببلده مصر، التي يعتبرها "مصدر الحياة" ويصفها بأنها "أم الدنيا".