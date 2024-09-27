محافظ أسيوط يشهد ندوة تثقيفية لدعم التعليم الفني ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الندوة التثقيفية التي نظمتها مديرية العمل بالمحافظة بالتعاون مع مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم، بهدف دعم التوجه نحو التعليم الفني، باعتباره قاطرة التنمية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

أقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة تحت رعاية الوزير محمد جبران، وزير العمل، واللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة أحمد إبراهيم، سكرتير عام المحافظة، وعلي سيد مصطفى، وكيل وزارة العمل بأسيوط، وأحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى العديد من الكيانات الشبابية والخريجين والطلاب.

بدأت فعاليات الندوة التثقيفية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاها كلمات الترحيب بالحضور. تناولت الندوة أهمية التعليم الفني كأحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يساهم في تأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن التعليم الفني يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، كونه قاطرة التنمية ودعامة هامة من دعامات منظومة التعليم بأنواعها المختلفة، التي تساهم في إعداد قوى عاملة ماهرة تخدم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية.

وأوضح المحافظ أن الاستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يضع التعليم، بصفة عامة، والتعليم الفني، بصفة خاصة، على رأس أولويات الدولة المصرية. كما لفت إلى أن منظومة التعليم الفني تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني.

وأشار أبوالنصر إلى أن التعليم الفني أصبح خياراً استراتيجياً للشباب الباحثين عن فرصة مهنية متميزة ومستقبل واعد كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري.

من جانبه، تحدث نائب المحافظ عن تجربته كشاب، وكيف وصل إلى أن يكون قيادة تنفيذية بالمحافظة بفضل البرامج والتدريبات التي تقدمها الدولة لتأهيل الشباب ليكونوا كوادر وقيادات في كافة المجالات. ووجه رسالة للشباب بأن يعملوا دائماً على تطوير ذواتهم وقدراتهم، وأن يستغلوا كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أحلامهم.

كما نوه إلى أن لديهم فرصة ذهبية في ظل اهتمام الرئيس السيسي بقطاع الشباب ودعمه المستمر لهم، مشيداً بتبني اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، واحتضانه لهم منذ اللحظة الأولى وإشراكه في كافة الملفات وإمداده بكافة الخبرات التي تساعدهم في العمل.

وأشارت السكرتير العام للمحافظة إلى أن الرئيس السيسي أطلق العديد من المبادرات التي تهتم بكافة جوانب الإنسان، وآخرها مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتحسين جودة الحياة للمواطنين. كما ثمنت جهود محافظ أسيوط ودعمه المستمر للشباب واهتمامه بهم لتحقيق آمالهم وطموحاتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

فيما أوضح علي مصطفى سيد، وكيل وزارة العمل بأسيوط، أن تلك الندوات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات الوزير محمد جبران، والتي تستهدف تكثيف جميع الجهود من خلال التعاون والتنسيق مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لتغيير الفكر السائد عن التعليم الفني ودعم التوجه نحو التعليم الفني، وصقل مهارات الدارسين والخريجين وتنمية كافة الجوانب المعرفية والمهنية لديهم، مما يمكّنهم من الالتحاق بسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي والمهني.

بينما أشار أحمد سويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى اهتمام محافظ أسيوط بالشباب ودعمه المستمر لهم، منوهاً إلى التنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الجهات لتأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل.