وكيل الأوقاف يتفقد المساجد ويتابع الأسطح والوصلات الكهربائية بالإسكندرية

أجرى الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، جولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت عددًا من إدارات الأوقاف بالمحافظة، منها الجمرك، وسط، شرق، والمنتزه. تأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الدورية للمساجد والتأكد من جاهزيتها لاستقبال المصلين.

وخلال الجولة، تابع وكيل الأوقاف أسطح المساجد وصحنها وملحقاتها، موجهًا العاملين بالمساجد بضرورة الحفاظ على نظافة الأسطح وصيانتها بشكل دوري، خاصة فيما يتعلق بالوصلات الكهربائية. كما شدد على ضرورة الإبلاغ الفوري في حال وجود أي خلل أو مشكلة في الأبنية الخاصة بالمساجد.

وفي سياق آخر، نظمت مديرية الأوقاف لقاء الطفل بإدارة أوقاف الرمل، بحضور عدد من قيادات المديرية والإدارة. كما أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم بعنوان "يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"، ملتزمين بالموضوع والوقت المحدد من قبل الوزارة.