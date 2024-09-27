مسئول عسكري أمريكي: نعزز حماية القوات والمنشآت الأمريكية في الشرق الأوسط

نقلت شبكة الجزيرة الإخبارية عن مسئول عسكري أمريكي رفيع المستوى القول إن واشنطن تعزز إجراءات الحماية الخاصة بالقوات والمنشآت الأمريكية في عموم منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك عقب غارات إسرائيلية التي استهدفت مقر حزب الله اللبناني في الضاحية الجنوبية لبيروت. وحذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن أي شخص يستخدم هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح أمريكية فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات للدفاع عن شعبها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تسعى لتجنب اندلاع حرب شاملة في المنطقة. وتابع : "ما زلنا نجمع المعلومات لنعرف أفضل عما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ونحدد ردنا بناء على ذلك".

وفيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أصيب في الغارة واحتمالات نجاته معدومة، وفق وصفها، قال مصدر مقرب من جماعة "حزب الله" لوكالة "رويترز"، إن نصر الله، على قيد الحياة.