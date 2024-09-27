قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الشرق الأوسط وكذا العالم أجمع يمر بلحظة حرجة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الجمعة، أن الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها تحمل أهمية كبيرة، مشيرًا إلى أن الخيارات التي ستتخذها جميع الأطراف في الأيام المقبلة ستحدد المسار الذي ستسلكه المنطقة.

وأشار الوزير الأمريكي، إلى أن بلاده أوضحت أنّ السبيل للمضي قدما هو الدبلوماسية وليس الصراع، داعيًّا إلى التوصل لوقف إطلاق النار على طول الحدود بين إسرائيل ولبنان.

ولفت إلى أن الدبلوماسية هي المسار الذي يسمح للإسرائيليين واللبنانيين بالعودة بأمان إلى ديارهم، محذّرا من أن مسار الصراع سيؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة وعدم الاستقرار. ويكثف الاحتلال الإسرائيلي من غاراته وعدوانه على لبنان، بذريعة القضاء على التهديدات التي يشكلها حزب الله وإعادة المستوطنين لمناطق شمال إسرائيل.

ودخل هذا التصعيد، ما تبدو أنها مرحلة جديدة بغارات جوية شنها جيش الاحتلال مساء الجمعة، وقال إنها استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن نجاح عملية الاغتيال فيما لم يعلن حزب الله شيئًا رسميًّا في هذا الإطار.