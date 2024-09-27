تركيا: تحييد 22 عنصرا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا والعراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 22 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمالي سوريا والعراق.

وقال الوزراة في بيان مقتضب إن الجيش التركي حيد 21 عنصرا من تنظيم "بي كيه كيه" في منطقتي أسوس و كارة شمالي العراق، كما تم تحييد عنصر من تنظيم "بي كيه كيه/ واي بي جي" في منطقة عملية درع الفرات شمال سوريا، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وفي أبريل 2022، شنت تركيا عملية مخلب القفل في شمال العراق للتصدى لـ"بي كيه كيه " الذي يختبئ هناك .

وتستخدم تركيا كلمة "تحييد" للإشارة إلى المسلحين الذين يتم قتلهم أو أسرهم أو إصابتهم من جانب القوات التركية .

ووفقا لبيانات تركية، تسبب "بي كيه كيه "في مقتل حوالي 40 ألف شخص (مدنيون وعسكريون) خلال أنشطته الانفصالية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي.