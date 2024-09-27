محافظ الإسكندرية يشارك القنصلية السعودية الاحتفال باليوم الوطني الـ 94 للمملكة

شارك الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي أقامتها القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية للاحتفال باليوم الوطني الـ94 للمملكة.

وكان في استقباله مزيد بن محمد الهويشان قنصل عام المملكة العربية السعودية، والذي عبر عن شكره وتقديره لحضور المحافظ ومشاركته في هذا اليوم الوطني، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط المملكة بمصر، وخصوصًا مدينة الإسكندرية التي تجمعها روابط تاريخية وثقافية متينة مع المملكة.

وخلال كلمته هنأ محافظ الإسكندرية السفير والجالية السعودية بالإسكندرية والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، مؤكدًا عمق وقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، ومشيدًا بالتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات وعلى كافة الأصعدة.

وأضاف المحافظ أن المملكة قد شهدت تغيرات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية من خلال مشروعات حيوية يمكنها أن تحدث فروقات محلية وإقليمية ودولية”، لافتًا إلى وجود استثمارات مصرية على أرض السعودية، إذ يوجد أكثر من 5700 شركة مصرية في السعودية تنفذ مشروعات بقيمة 70 مليار ريال سعودي.

وفي ختام كلمته أكد استعداد محافظة الإسكندرية لمزيد من الشراكات والاستثمارات السعودية على أرض الإسكندرية في شتى المجالات، متمنيًا أن تتحقق رؤية التنمية المستدامة؛ 2030 للمملكة العربية السعودية ورؤية مصر 2030.



حضر الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإ سكندرية، أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية، إلى جانب عدد من الشخصيات الدبلوماسية.