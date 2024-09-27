سلوفينيا: لا ينبغي استبعاد إمكانية إرسال أسلحة دقيقة إلى كييف

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نصح رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب بعدم التسرع في اتخاذ القرارات في ظل ارتياب ألماني بشأن استخدام أوكرانيا للأسلحة الغربية بعيدة المدى في الأراضي الروسية.

وشدد جولوب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الخميس،على أهمية مناقشة جميع الخيارات بدلا من استبعاد مواضيع معينة مسبقا، وذلك ردا على سؤال بشأن استخدام صواريخ كروز بعيدة المدى التي قدمتها أو يمكن أن تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا.

وقال جولوب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه من الأفضل مناقشة كل خيار واختيار الأنسب للوضع الحالي.

وكانت ألمانيا والولايات المتحدة، على وجه الخصوص، قد اتخذتا موقفا حذرا بشأن هذه القضية.

واعترف رئيس وزراء سلوفينيا بأن كل دولة تمتلك مثل هذه الأسلحة "ستتخذ القرار بنفسها، وسنحاول احترام ذلك".

ولطالما دعت أوكرانيا حلفاءها إلى السماح باستخدام الصواريخ الغربية بعيدة المدى على أهداف داخل العمق الروسي.

ومن جهته، استبعد المستشار الألماني أولاف شولتس مرارا إرسال أسلحة دقيقة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، بغض النظر عن القرارات التي يتخذها حلفاء شمال الأطلسي (ناتو).

ويرفض المستشار الألماني تسليم صواريخ "توروس" الألمانية، التي يصل مداها إلى حوالي 500 كيلومتر، بحجة أن ذلك "سيتسبب في خطر تصعيد كبير".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه سيعتبر استخدام مثل هذه الأسلحة بمثابة دخول مباشر من الناتو في الحرب.





