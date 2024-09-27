غرق طفلين في مياه النيل بمنطقة أطفيح

لقي طفلين مصرعهما، نتيجة تعرضهم للغرق، في مياه نهر النيل بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق طفلين بمياه نهر النيل في المكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء لهو طفلين ابناء عمومة سقطا في مياه نهر النيل ولم تتمكن الأهالي من إنقاذهما، وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

