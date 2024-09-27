مستشار رئيس الجمهورية ورئيس جامعة عين شمس يشهدان ختام معسكر عين شمس تبدع باختلاف

شهد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، ختام فعاليات معسكر "عين شمس تبدع باختلاف".

حضر الفعالية أيضًا اللواء أركان حرب صلاح الدين الجمسي، المستشار الأكاديمي للاكاديميات العسكرية المصرية، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عمرو الاتربي، نائب رئيس جامعة بدر، والدكتورة نيفين عاصم، الرئيس التنفيذي لقطاع التدريب والابتكار، والدكتورة رنا الهلالي، مدير مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى عدد من عمداء ووكلاء الكليات.

في كلمته، أشار الدكتور محمد ضياء زين العابدين إلى أن المعسكر المميز "عين شمس تبدع باختلاف" أثبت أن إبداع الإنسان لا حدود له، وأن الإعاقة لا تعيق الطموح والإصرار. وقدم شكره للطلاب من ذوي الهمم وأولياء أمورهم، الذين أثبتوا قدرتهم على تحقيق النجاح، مؤكدًا أنهم شركاء فاعلون في بناء مستقبل مشرق لجامعة عين شمس.

كما ثمن الدكتور زين العابدين التعاون بين قطاع الابتكار والتدريب وقطاع شؤون التعليم والطلاب، وكذلك مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة، والذي أثمر عن معسكر متميز واحتفالية قوية مؤثرة. وحث الطلاب على مواصلة العمل بروح الفريق الواحد والمساهمة في تحقيق رؤية الجامعة بأن تكون صرحًا للعلوم والمعرفة وملتقى لأصحاب المواهب والإبداعات.

تضمن الحفل عددًا من الفقرات الفنية والشعر والاستعراضات، كما أقيم على هامش الحفل معرض لإبداعات الطلاب خلال معسكر "عين شمس تبدع باختلاف".