رئيس المجلس الرئاسي اليمني يبحث مستجدات الوضع الإنساني وجهود إحلال السلام

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الجمعة، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مستجدات الوضع اليمني؛ لاسيما الإنسانية، وجهود إحلال السلام في البلاد، وذلك على هامش اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت)، أن "العليمي" وضع "جوتيريش"، خلال اللقاء، أمام تطورات الأوضاع الوطنية، والإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والحقوقية التي يقودها المجلس والحكومة، والتدخلات الأممية المطلوبة على كافة المستويات، مشيدا بدور الأمم المتحدة وأمينها العام، وجهودها المقدرة للحد من تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن، التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق إلى جهود الوساطة الحميدة التي تقودها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، لإطلاق عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة، وانفتاح الحكومة على مختلف المبادرات لإحلال السلام في البلاد على أساس مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودوليا، وخصوصاً قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تناول انتهاكات المليشيات الحوثية لحقوق الإنسان، وسبل دفعها الى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة ومجتمع العمل الإنساني والمدني دون قيد أو شرط.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة إلتزام المنظمة الدولية بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وحشد الموارد اللازمة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، وتسخير كافة الجهود لاستئناف العملية السياسية وتمكين اليمنيين من بناء دولتهم القائمة على الشراكة، والعدالة، واحترام حقوق الإنسان.