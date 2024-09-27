حقق فريق النصر فوزا غاليا مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0 أمام فريق الوحدة، في اللقاء الذي جمع بينهما على أرضية ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وجاء هدف النصر الأول في الدقيقة 41، عن طريق محترفه البرازيلي الجديد أنجيلو جابرييل، واحتسب الحكم ركلة جزاء لنادي النصر، لصالح الظهير سلطان الغنام، بعدما أعاقه محمد المكازي، لينجح كريستيانو رونالدو في إسكانها الشباك، بالدقيقة 56 من زمن المباراة.

وأكمل الوحدة اللقاء بعشر لاعبين، منذ الدقيقة 86، بعد طرد لاعبه وليد باخشوين، نجم خط الوسط عقب حصوله على الإنذار الثاني ثم البطاقة الحمراء.