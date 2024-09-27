قطع وزير الخارجية البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، زيارته إلى الولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماع عاجل لمجلس الوزراء البولندي لمناقشة الميزانية العامة للدولة على خلفية الآثار المدمرة للفيضانات التي اجتاحت البلاد خلال الأسابيع الماضية.

ونقل راديو بولندا اليوم الجمعة، عن المتحدثة باسم السفارة البولندية في واشنطن، كاتارزينا ريبكا-إيفانسكا، قولها إن سيكورسكي قرر إلغاء زيارته لولاية ميشيجان الأمريكية، لحضور اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده غدا السبت.

وكان من المخطط أن يلتقي سيكورسكي بممثلين عن الجالية البولندية في مدينة ديترويت بولاية ميشيجان، إحدى أهم الولايات من حيث التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما كان من المقرر أن يقوم بزيارة مقر شركة "جنرال ديناميكس لاند سيستمز"، وهي الشركة المصنعة لدبابات "أبرامز"، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية البولندية.

يشار إلى أن الفيضانات اجتاحت بولندا بشكل واسع وتسببت في تدمير أكثر من 18 ألف مبنى وإجلاء 6500 شخص من منازلهم، كما تسببت في الإضرار بحوالي 57 ألف شخص بشكل مباشر.