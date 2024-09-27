تليفزيون «بريكس»: زيمبابوي تصنف ضمن الدول الخمس الأكثر تعليما في إفريقيا

أبرز تلفزيون "بريكس" اليوم الجمعة، احتفال زيمبابوي باليوم العالمي لمحو الأمية، حيث سلطت الضوء خلال الاحتفالية على نجاحها في تطوير نظامها التعليمي والحفاظ على مكانتها كواحدة من الدول الخمس الأكثر تعليما في أفريقيا.

وذكر التلفزيون أن زيمبابوي أدخلت نظاما تعليميا قائما على التراث يتضمن اللغات الرسمية الـ 16 للبلاد، موضحة أن هذا النظام لا يعمل على تعزيز اللغات الأصلية فقط، بل يسمح أيضا للمتعلمين بالحفاظ على ثقافتهم.

من جانبها، أشادت السيدة نيشا ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لدى زيمبابوي والمديرة الإقليمية للمكتب الإقليمي للجنوب الأفريقي، بإنجازات زيمبابوي في مجال محو الأمية، قائلة إن البلاد تعد مثالاً ناصعاً على الالتزام بمحو الأمية وتطوير التعليم، معربة عن فخرها بإعلان زيمبابوي ضمن أفضل الدول الأفريقية تعليما، وهذا يعتبر إشارة واضحة على أن الحكومة ملتزمة بتعزيز محو الأمية والتعليم.

وأشار التلفزيون إلى أن حكومة زيمبابوي أكدت التزامها بتعزيز التعليم متعدد اللغات من خلال مواجهة التحديات المتمثلة في توفير الموارد وتعيين المعلمين الذين يتحدثون لغات أصلية مختلفة.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.