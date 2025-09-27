انتعاشة سياحية في المتحف اليوناني - الروماني بالإسكندرية مع بداية الموسم الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الدكتورة ولاء عبدالعاطي، مدير المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أن المتحف استقبل مجموعة من السياح الأجانب من جنسيات مختلفة في أجواء احتفالية مميزة.

وأكدت أن هذا الحدث يعكس عودة الزخم السياحي إلى المدينة مع بداية الموسم السياحي الجديد.

وأوضحت في بيان اليوم السبت، أن استقبال المتحف للسائحين تزامن مع وصول أعداد كبيرة من الزوار إلى ميناء الإسكندرية.

وحرص فريق العمل بالمتحف، على الترحيب بالضيوف وتقديم جولة تعريفية شاملة للتعريف بما يزخر به المتحف من مقتنيات أثرية فريدة، تعكس تاريخ المدينة وحضارتها الممتدة عبر العصور.

وأكدت مدير المتحف، أن الاهتمام بالزائرين وتوفير تجربة سياحية متكاملة يأتي في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لدعم الحركة السياحية وتنشيط دور المتاحف كمراكز جذب رئيسية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.