 الجيش اليمني يحكم السيطرة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع بصعدة - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يحكم السيطرة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع بصعدة

الجيش اليمني
الجيش اليمني
أ ش أ
نشر فى : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 4:25 م | آخر تحديث : الأحد 27 أكتوبر 2019 - 4:25 م

سيطر الجيش اليمني، اليوم الأحد، على أعلى قمم سلسلة جبال "رشاحة" التي تبدأ من عمود الصحراء حتى جبال "جشيرة" بمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وقال قائد لواء التحرير جمال القلعي -في تصريح بثته وكالة الأنباء اليمنية "سبأنت"- إن الجيش الوطني بهذا التقدم أصبح محكمًا للسيطرة الكاملة على الخط الدولي الرابط بين كتاف والبقع وسلسلة الجبال الوعرة.

وأسفرت العمليات عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأضاف القلعي أن وحدات الهندسة العسكرية مازالت تقوم بنزع الألغام التي زرعتها الميليشيا قبل فرارها.


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