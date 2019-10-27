الشرطة الإسبانية تحاول تفريق محتجين انفصاليين خارج مقرها ببرشلونة

اشتباك بين قوات من الشرطة الأسبانية ومحتجين مطالبين باستقلال كتالونيا أمام مقر الشرطة في برشلونة. تصوير: جون نازكا - رويترز.

حاولت الشرطة الإسبانية التي تحمل دروعا وأسلحة ويدعمها عشرات من مركبات مكافحة الشغب تفريق محتجين مطالبين باستقلال قطالونيا في ساعة متأخرة من مساء السبت بعدما تجمهروا أمام مقر الشرطة بوسط مدينة برشلونة.

وأظهرت مشاهد لتلفزيون رويترز الشرطة المسلحة بهراوات تشق طريقها وسط الحشد الذي قدر بالآلاف بينما رد المتظاهرون برشقها بالحجارة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة لافانجوارديا إن ما لا يقل عن محتجين اثنين اعتقلا. ولم يعرف على الفور ما إذا كان الاشتباك أدى لسقوط جرحى.

وجاء تحرك الشرطة بعد مواجهة استمرت ساعتين رشق خلالها المتظاهرون أفراد الشرطة بزجاجات وطلقات مطاطية.

واستمر حشد كبير من المحتجين في التجمع حول مقر الشرطة بعد مرور نحو نصف ساعة على التحرك الذي قامت به الشرطة.