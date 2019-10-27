الجزيرة يقلب تأخره لفوز ثمين على اتحاد كلباء في الدوري الإماراتي

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قلب الجزيرة تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 3 / 2 على اتحاد كلباء اليوم الأحد في ختام مباريات المرحلة الخامسة من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم ، والتي شهدت اليوم أيضا فوز الوصل على مضيفه الظفرة 3 / 1 .

ورفع الجزيرة رصيده إلى عشر نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف شباب الأهلي دبي وتجمد رصيد اتحاد كلباء عند ثلاث نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير حيث مني اليوم بالهزيمة الرابعة له في خمس مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المدافع البرازيلي هنريكه بهدف لاتحاد كلباء في الدقيقة 48 .

ورد الجزيرة بثلاثة أهداف متتالية سجلها علي مبخوت وخلفان مبارك الرازي وزايد العامري في الدقائق 74 و83 و88 قبل أن يحرز التوجولي بنيل ملابا الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسجل المهاجم البرازيلي المخضرم ويلتون سواريز هدفين ليقود فريق الوصل إلى انتصاره الأول في الدوري الإماراتي هذا الموسم بالفوز على مضيفه الظفرة 3 / 1 .

وتخلص الوصل من دوامة النتائج السلبية التي حاصرته في المراحل الأولى من المسابقة وانتزع الفوز الأول له هذا الموسم وذلك بعد ثلاث هزائم متتالية ليرفع رصيده إلى أربع نقاط.

وودع الوصل قاع جدول المسابقة حيث تقدم إلى المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد الظفرة عند سبع نقاط في المركز السابع.

وأنهى الوصل الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما البرازيليان فابيو دي ليما وويلتون سواريز في الدقيقتين 15 و40 مقابل هدف سجله سهيل المنصوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني ، أكد سواريز فوز الوصل بالهدف الثاني له والثالث للفريق في الدقيقة 86 .