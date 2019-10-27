بنك مصر الأفضل في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام الثاني على التوالي

فاز بنك مصر مؤخرا بجائزة أفضل بنك محلى فى الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن مبادرة الحزام والطريق لعام 2019 من مجلة آسيا مونى العالمية (يوروموني)، وذلك للعام الثانى على التوالى، كما حصل البنك على عدة جوائز من نفس المؤسسة، وقد تم منح بنك مصر الجائزة لكونه من أفضل البنوك التى تبذل قصارى جهدها لتعزيز وإدراك إمكانات مبادرة الحزام والطريق؛ وذلك من خلال المعاملات الداعمة للتجارة الصينية وتمويل المشروعات والقروض، ومعاملات سوق رأس المال، الشراكات القائمة مع الجانب الصينى، وقدرات البنك على خدمة التجارة والاستثمارات ذات الصلة بالمبادرة من خلال المكاتب التمثيلية فى الصين، والبنوك المراسلة.



وحصد البنك مؤخرا العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، وذلك من العديد من المؤسسات دولية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف القطاعات؛ ففى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر، قد فاز بنك مصر بجائزة بنك العام فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لعام 2019 فى أفريقيا من مجلة كوربورات لايف واير.



وفى مجال ادارة صناديق اسواق النقد أثمرت جهود بنك مصر عن حصوله على جوائز عديدة منها: جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2019، وتعد هذه هى المرة الحادية عشرة التى يحصل فيها البنك على الجائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance، وهى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها، وجدير بالذكر أن هذه الجائزة تمنح لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزا من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة، واستمرارا للنجاح فقد فاز بنك مصر بجائزة أفضل بنك لإدارة النقد والسيولة وصناديق اسواق النقد فى افريقيا والشرق الأوسط لعامى 2009 و2010 وفى الشرق الاوسط للأعوام 2008، 2012، 2013، 2014، 2015 وأفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل فى الشرق الأوسط لأعوام 2015، 2016، 2017، 2018.



ونظرا للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة؛ فقد نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز والمراكز منها: حصول البنك على المركز الثانى كمرتب رئيسى بالقروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بحصة سوقية 5.5%، وذلك فى التقييم الذى أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية للبنوك للنصف الأول لعام 2018، كما حصل بنك مصر على المركز الثالث فى تسويق القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية بحصة سوقية قدرها 6.8%، إلى جانب حصول بنك مصر على جائزة «أفضل بنك مصرى من حيث ترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات لعام 2018» من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب، وكذلك حصوله على جائزة «أفضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الأفريقية لعام 2017» للعام الثالث على التوالى من مؤسسة إيميا فاينانس.



كما حصل بنك مصر على ست جوائز عن عمليات قام بتمويلها بقائمة مؤسسة EMEA Finance لعام 2018 عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك فى ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفى، حيث حصل البنك على تلك الجوائز عن عمليات تمويلية بقطاعات مختلفة وهى قطاع الأسمدة، البتروكيماويات، مواد البناء، الاتصالات، وذلك على مستوى افريقيا تحت قطاع تمويل المشروعات Project Finance Awards، بالإضافة إلى قطاع الإنجازات المحققة Achievement Awards،، كما حصل البنك على جائزة أفضل بنك مصرى فى تمويل المشروعات الكبرى للعام 2019 من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.



وفى مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر فى الحصول على العديد من الجوائز منها «جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية ــ مصر 2019» من مجلة إنترناشيونال بيزنس، بالإضافة إلى جائزة أفضل بنك للمعاملات الإسلامية ــ مصر لعامى 2018 و2019 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية ــ مصر لعامى 2018 و2019 من مجلة إنترناشيونال فاينانس.