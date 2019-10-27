مئات الآلاف من مؤيدي الانفصال عن أسبانيا يتظاهرون في شوارع كتالونيا

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تظاهر مئات الآلاف من الأشخاص، يوم السبت، لدعم الزعماء التسعة للحركة الإنفصالية في منطقة كاتالونيا بشمال شرق إسبانيا والذين حكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في وقت سابق من هذا الشهر.

وخرج حوالي 350 ألف شخص إلى الشوارع مساء السبت، حسب تقديرات الشرطة.

واتحد المتظاهرون تحت شعار "الحرية"، في أعقاب دعوة للتظاهر أطلقتها جماعتين من جماعات المجتمع المدني وهما الجمعية الوطنية الكتالونية وأومينوم كالتشرال.

وهتف المتظاهرون بشعارات مثل "الاستقلال"! و "الحرية للسجناء السياسيين!"

وخلال اجتماع حضره أكثر من 700 رئيس بلدية شاركوا في الاحتجاج، قال رئيس الإقليم الانفصالي يواكيم تورا: "لا سبيل للتراجع عن طريق الاستقلال!"

يشار إلى أنه في 14 أكتوبر الجاري، حكمت المحكمة العليا الإسبانية على تسعة من قادة حركة الاستقلال بالسجن لمدة تصل إلى 13 عامًا.

ويخرج المتظاهرون إلى الشوارع بانتظام منذ صدور حكم المحكمة وغالباً ما تتحول المظاهرات إلى عنف.

ويطالب تورا بعقد اجتماع مع حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، لكن مدريد ترفض حتى الآن هذا الطلب.