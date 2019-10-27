اشتباكات في أوسلو بين محتجين مؤيدين ومعارضين للعملية العسكرية التركية في سوريا

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ألقت الشرطة في العاصمة النرويجية أوسلو القبض على سبعة أشخاص، السبت فيما يتعلق بالاشتباكات بين مؤيدي التوغل التركي في شمال سوريا ومعارضيه.

وتم تنظيم مظاهرتين منفصلتين بالقرب من السفارة التركية في منطقة فروجنر بأوسلو. وتم تنظيم مظاهرة ضد التوغل التركي، وشارك بها أفراد من الجالية الكردية.

وحمل بعض المتظاهرين أعلام وحدات حماية الشعب الكردية.

وقد سبق هذا الاحتجاج مسيرة لدعم تركيا حمل خلالها بعض المشاركين الأعلام التركية.

وقالت الشرطة إن مواجهات وقعت بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين للعملية العسكرية التركية فيما يبدو وأصيب شخصان في المشاجرة، بينما تم القبض على شخصين.

واندلعت الاضطرابات في وقت لاحق بوسط أوسلو حيث تم إتلاف متجر في شارع كارل يوهان، وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص.