«فيسبوك» تبدأ اختبار خدمة إخبارية جديدة مخصصة للصحافة

بدأت شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية "فيسبوك" اختبار خدمة إخبارية جديدة باسم "فيسبوك نيوز" في الولايات المتحدة والتي سبق الكشف عنها قبل ذلك، حيث ستظهر في صورة علامة تبويب على الشاشة الرئيسية لتطبيق "فيسبوك" على الأجهزة الذكية.

وقال كامبل براون نائب رئيس "فيسبوك" للشراكات الإخبارية و"منى سارانتاكوس" رئيس قطاع الأخبار في إدارة الإنتاج بشركة "فيسبوك" إن المواد الإخبارية ستظل تظهر في قسم "الأخبار" الرئيسي على الموقع، ولكنه سيتم إنشاء قسم جديد يركز على الصحافة "يتيح للمستخدمين قدرا أكبر من التحكم في المواد التي يرونها ويتيح لهم مجالا أوسع للبحث عن الأخبار التي يهتمون بها من خلال تطبيق فيسبوك مباشرة".

وأضاف براون وسارانتاكوس أن علامة التبويب "نيوز" الجديدة تم تطويرها بالتشاور مع دور النشر والمؤسسات الصحفية وتعتمد أيضا على نتيجة استطلاع رأي تم إجراؤه في الولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي وشمل أكثر من 100 ألف من مستخدمي "فيسبوك".

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أنه من الواضح أن خدمة "فيسبوك نيوز" الجديدة ستعتمد على مزيج من المحررين البشريين وأجهزة الذكاء الاصطناعي لتحديد القصص التي سيراها المستخدم، وهي خطوة غير معتادة من جانب الشركة التي تتردد في مراقبة المحتوى الذي يبثه المستخدمون والمعلنون.

وستحتوي الخدمة الجديدة على قسم فرعي باسم "قصص اليوم" يعدها فريق من الصحفيين لعرض أهم القصص الإخبارية في الولايات المتحدة يوميا.