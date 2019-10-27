المجمع الكنسي للفاتيكان يؤيد ترسيم الرجال المتزوجين في الحالات الاستثنائية

صوت المجمع الكنسي للأساقفة في الفاتيكان، أمس السبت، لصالح ترسيم الرجال المتزوجين في الحالات الاستثنائية.

واتفق معظم المشاركين على أنه ينبغي السماح للرجال المتزوجين "المناسبين والمعترف بهم" أن يتم ترسيمهم كهنة في الأمازون نظرا إلى نقص رجال الدين في منطقة الغابات المطيرة ذات الكثافة السكانية المنخفضة في أمريكا الجنوبية.

ودعا بعض المشاركين إلى مناقشة القضية على المستوى "العالمي"، وفقًا للوثيقة النهائية.

وينهي البابا فرنسيس غدا الأحد ما يسمى باجتماع المجمع الكنسي للأمازون بقداس في كاتدرائية القديس بطرس.

وفي السادس من أكتوبر الجاري، بدأ أساقفة وخبراء من أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى في العالم مناقشة التحديات الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية في منطقة الغابات الممطرة في أمريكا الجنوبية.

وكانت قضية الرجال المتزوجين "أصحاب العفة والفضيلة" السبب الرئيسي للخلاف: حيث يطالب العديد من الأساقفة والخبراء من منطقة الأمازون بأن يتم، في حالات استثنائية، ترسيم رجال متزوجين ليكونوا كهنة مرسومين، في ضوء نقص الكهنة في المنطقة.

وبالإضافة إلى ذلك، يريد إصلاحيون أيضا شكلا من "الكهنوت الرسمي" للمرأة، مما يعطيها دورا أكبر في الكنيسة.

وأثارت القضيتان انتقادات قوية بين رجال الدين المحافظين، الذين يخشون في نهاية الأمر من أن إلغاء العزوبية "التبتل" بالنسبة للكهنة يمكن أن يكون دائما، لكن هذا لم يكن في أي وقت جزء من النقاش في المجمع الكنسي.

ولا يصدر مجمع كنسي أي قرارات ملزمة، لكن يصيغ تقريرا نهائيا للبابا.

والنص يكون أساسا لمزيد من القرارات. ويمكن للرجال فقط التصويت على الوثيقة النهائية.