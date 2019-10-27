نشر صحفي سوري، يُدعى محمد رشيد، مقطع فيديو له من موقع استهداف زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، في قرية باريشا السورية.

وأظهر الفيديو الذي نشره الصحفي السوري، عبر حسابه على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، المنزل الذي قيل أن «البغدادي» كان يقيم به قبل مقتله، وهو مدمر بشكل كامل، مشيرًا إلى قيام قوات بتدمير المنزل بعد تنفيذ العملية.

وأضاف أن موقع العملية كان به عدد من العائلات التي تقيم في خيام، مشيرًا إلى أن وجوه غريبة طالبتهم بإخلاء المكان والعودة إليه بعد ساعتين.

وأوضح أنه بعد العملية، هبطت مروحية وقامت بأخذ إحدى الجثث، مشيرًا إلى نقل 7 جثث أخرى، بينهم امرأتين وطفل، إلى مكان آخر.

كانت وسائل إعلام أمريكية، قد أوردت، فجر اليوم الأحد، أن أبو بكر البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية، صادق على تنفيذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم داعش كان هدفًا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.