في مؤتمر شعر العامية باتحاد الكتاب «الشعر المكتوب باللهجات المحكية أكثر تنوعا من الفصحي»

نظمت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، مؤتمر شعر العامية، بعنوان العامية المصرية بين الماضي والحاضر، برئاسة الشاعر عبد الستار سليم، والأمين العام للمؤتمر محمد البهنساوي، والدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة، والكاتب الدكتور محمد المخزنجي، وصلاح الراوي، وبحضور نخبة من شعراء العامية المصريين وذلك أمس السبت بمقر النقابة فى الزمالك.

بدأ برنامج المؤتمر بجلسة افتتاحيه، بكلمة الشاعر محمد البهنساوى، الأمين العام للمؤتمر، متحدثًا عن بعض توصيات مؤتمر العام الماضي، معربًا عن أسفه بسبب عدم تنفيذ أغلب التوصيات بسبب التمويل، وغياب التعاون المطلوب من بعض الشعراء، وأمله في أن يتم تنفيذ توصيات هذه الدورة من المؤتمر.

وبدوره تحدث الكاتب والقاص الدكتور محمد المخزنجى، الأمين العام المساعد للمؤتمر، ورئيس هيئة العلاقات الإنسانية بالنقابة العامة لاتحاد الكتاب، عن أهمية المؤتمر في تسليط الضوء على شعراء العامية، ودعم سبل التواصل بينهم، وأثنى على تكريم الاتحاد لأسر أعضاء النقابة الذين توفوا خلال عام 2019.

ومن جانبه أطلق الشاعر عبد الستار سليم، على المؤتمر، لقب يوم الوفاء، بسبب تكريم 15 أسرة من الراحلين من أعضاء النقابة، وتكريم 12 من شعراء العامية الأحياء ممن يساهمون في مجال الإبداع، موضحًا أن التكريم هو تشجيع للمبدعين المكرمين وتشجيعًا وتحفيزًا للمبدعين الأخرين.

وبدوره تحدث الدكتور صلاح الراوى، ضيف شرف المؤتمر وأستاذ الأدب الشعبى بأكاديمية الفنون، عن علاقته باتحاد الكتاب حتى بعد أن قدم استقالته من رئاسة الاتحاد، وأنه بمثابة منزله الثاني، مشيرًا أنه يجب الفصل ما بين شعر العامية وفن الواو، وبين الأدب الشعبي، فهو فن أدبي مثله مثل شعر العامية، والفصل بين شعر العامية و شعر الفصحي، فصل وهمي.

ومن ناحيته تحدث الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، عن بعض نجاحات الاتحاد منها زيادة معاش أعضاء النقابة، وزيادة المخصص للرعاية الصحية للأعضاء، وزيادة الموارد المالية للاتحاد، وعمل إتفاقيات تعاون أدبي بين مصر والعديد من دول العالم، وزيادة عدد الجوائز التي يمنحها الاتحاد.

وأضاف «الراوي» «هناك إهتمام أخر«فالصو» وهو تقديم إبداعات الجهات الرسمية على أنها إبداعات شعبية، لكن الفن الشعبي هو ما يحدث بالحقول والمصانع، وعلى المقابر وهي ترثي زويها، وأدبيات المصريين على خط المقاومة فن شعبي مثل الكابتن غزالي، وكل من شارك في تحرير سينا ومواجهة العدو، وهؤلاء أبدعوا شعر مقاومة حقيقي».

وتم تكريم أسماء الراحلين من أعضاء النقابة خلال عام 2019، تسلمها عنهم ذويهم، وكذلك تكريم مجموعة من شعراء العامية المصرية المعاصرين، ثم قدم الاتحاد ممثلا في الدكتور علاء عبد الهادي درع الاتحاد للشاعر عبد الستار سليم، والدكتور صلاح الراوى.