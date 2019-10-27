بركات يكشف أسباب عدم اختيار منافس قوي لمواجهة الفراعنة وديا

كشف محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، أسباب اختيار منتخب بتسوانا المتواضع فنيًا، وعدم اختيار منافس قوي لخوض لقاء ودي أمامه خلال المعسكرات الأخيرة، استعدادًا للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وأكد «بركات» في تصريحات تلفزيونية،عبر قناة "تايم سبورت"، مساء أمس السبت، أن تفكير الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، كان يتمثل في نوعية المنافس الذي سيخوض خلاله المنتخب أول مباراة رسمية له، وهو كينيا، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني استفاد من ودية بتسوانا في كيفية حل أزمة اللعب ومواجهة منافس يعتمد على الطريقة الدفاعية كما ظهرت بتسوانا أمام المنتخب، وكيفية فك التكتل الدفاعي، فضلًا عن البحث عن حلول لتسجيل الأهداف والاستفادة من عدد مرات الوصول إلى المرمى.

وأوضح «بركات» التدرج في مستوى المنتخبات المنافسة أمر طبيعي، وسيظهر خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأزمات التي تواجه الجهاز الفني في تجميع اللاعبين والاستعداد بسبب ارتباط المنتخب الأوليمبي بخوض بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، بخلاف ارتباط بيراميدز والمصري بمواجهات الكونفيدرالية، بالإضافة إلى معسكرات الأهلي والزمالك.

كما أشار مدير المنتخب، إلى أنه من الصعب اختيار منافس قوي لمواجهة المنتخب، في الوقت الذي يعاني منه المنتخب من ضغط في المباريات، حيث يخوض لقاء كينيا يوم 14 نوفمبر ومن ثم السفر إلى جزر القمر لمواجهة منتخبها يوم 18 من نفس الشهر، الأمر الذي سيؤدي إلى إجهاد اللاعبين بشكل كبير.