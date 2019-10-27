اليابان: سول لديها نية لإجراء محادثات تنقذ العلاقات بين البلدين من التوترت

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية يوشهيدا سوجا، اليوم الأحد، إن كوريا الجنوبية لديها نية لإجراء محادثات تنقذ العلاقات الثنائية بين البلدين من التوترت الناتجة عن تعويضات الحرب وقضايا تجارية.

ونقلت صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية عن سوجا قوله في حلقة نقاشية في طوكيو: "هناك نية من كوريا الجنوبية لإجراء محادثات لأنها تعتقد أنه ليس من الجيد ترك الوضع الحالي كما هو، لا فتا إلى أن العلاقات بين الجارتين تدهورت بشكل كبير بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية العام الماضي الشركات اليابانية بتعويض الكوريين عن العمل القسري في زمن الحرب.

وجددت اليابان موقفها وهو أن القضية تمت تسويتها بموجب اتفاق ثنائي صدر عام 1965...ولكن قرارات المحكمة أثارت غضب اليابان، مما دفعها إلى إزالة سول من قائمة الشركاء التجاريين الموثوق بهم وفرض ضوابط أشد على الصادرات على بعض المواد الأساسية التي تحتاجها صناعة التكنولوجيا في كوريا الجنوبية، وردت كوريا الجنوبية بحذف اليابان من قائمتها الخاصة بالشركاء التجاريين المفضلين.

كما هددت سول بإلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو التي تساعد البلدين على مواجهة تهديدات الصواريخ الكورية الشمالية، ومن المقرر أن ينتهي سريان اتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية الشهر المقبل.

وجاءت تصريحات سوجا، أحد أقرب مساعدي رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، عقب اجتماع بين آبي ورئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك يون يوم الخميس الماضي في طوكيو.

ووافق وزيرا السياحة في البلدين، يوم الأحد الماضي، على الحفاظ على التبادلات في مجالات مثل الثقافة والرياضة، حيث أدت التوترات إلى انخفاض حاد في عدد الزوار الكوريين الجنوبيين إلى اليابان في الأشهر الأخيرة.