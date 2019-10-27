رئيس بوليفيا يستبعد إجراء أي مفاوضات مع المعارضة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استبعد الرئيس البوليفي إيفو موراليس إجراء أي مفاوضات سياسية مع المعارضة التي رفضت نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من أكتوبر الجاري.

وقال موراليس ـ وفقا لقناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأحد ـ إنه من الصعب إجراء جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية رغم التوترات التي تشهدها البلاد.

من جانبه، اتهم منافسه الرئيسي كارلوس ميسا الذي تولى رئاسة البلاد من 2003 إلى 2005، حزب موراليس بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالحه، داعيا البوليفيين إلى مواصلة التعبئة السلمية للمطالبة بإجراء جولة ثانية من الانتخابات.

وقد أعلنت المحكمة الانتخابية العليا رسميا فوز الرئيس البوليفي المنتهية ولايته إيفو موراليس في انتخابات رئاسية رفضت المعارضة وقسم من المجتمع الدولي نتائجها.

وصعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أمريكية لاتينية لهجتها ضد موراليس، مطالبةً بتنظيم جولة ثانية، متوعدةً بعدم الاعتراف به.



