عدد الأجانب المقيمين في اليابان يسجل رقما قياسيا نهاية يونيو الماضي

كشفت بيانات حكومية رسمية، أن عدد الأجالنب المقيمين في الياباان سجل رقما قياسيا بلغ مليونين و829 ألفا و416 شخصا في نهاية يونيو الماضي، وجاءت الزيادة نتيجة ارتفاع عدد العمال الفنيين المتدربين والنقص الحاد في العمالة بالبلاد.

وجاء هذا الرقم مسجلا زيادة بنسبة 3.6% هم الرقم القياسي السابق المسجل في نهاية العام الماضي وفقا لما أعلنته وكالة الهجرة اليابانية.

وسجل المتدربون من العمالة الفنية 367 ألفا و709 أشخاص، بينما سجل عدد الطلبة الأجانب 336 ألفا و847 طالبا، بينما تم تسجيل زيادة حادة في عدد العاملين الأجانب في التخصصات الأخرى.