محافظ جنوب سيناء والسفير الاسترالي يبحثان سبل تنشيط السياحة بشرم الشيخ وسانت كاترين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء مساء اليوم الأحد السفير جلين مايلز سفير استراليا بالقاهرة للتعارف وتوطيد العلاقات.

وقدم السفير الأسترالي الشكر للمحافظ لمجهوداته المبذولة بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين، معربًا عن إعجابه الشديد بالمدينة ولما لمسه من جمال وسحر وطبيعة خلابة ومناخ معتدل بالإضافة للأمن والأمان.

وقدم محافظ جنوب سيناء دعوة للسفير الأسترالي لزيارة شرم الشيخ بصحبة أسرته، واستعرض جهود وسبل تنشيط السياحة بشرم الشيخ وسانت كاترين وفتح أسواق جديدة مثل دول شمال شرق أسيا بالإضافة لتوقيع العديد من برتوكولات التوأمة والتأخي لكثير من الدول.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ جنوب سيناء السفير درع المحافظة تكريمًا له بالإضافة لشال بدوي لزوجته كهدية من صنع سيدات جنوب سيناء.