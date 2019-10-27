رسالة دكتوراة لعلاج «الفلات فوت» عند الأطفال

نال الباحث الدكتور الشافعي عبد الفتاح الشافعي درجة الدكتوراة في إجراء جراحي دقيق من جامعة بنها، لعلاج "الفلات فوت" يمكن من خلاله إعادة التقوس الطبيعي للقدم مرة أخرى.

وتعد القدم المسطحة (الفلات فوت) أحد تشوهات القدم المنتشرة نسبيا، ويعاني من هذا التشوه الكثير من الأطفال في مجتمعاتنا ويؤثر سلبيا على شكل أقدامهم وقدرتهم على المشي أو الحركة بصورة طبيعية فضلا عن عدم قدرتهم على المشاركة في النشاطات الرياضية، ويمتد تأثير هذه التشوهات إلى سن ما بعد البلوغ مما قد يتسبب في حدوث خشونة مبكرة بمفاصل القدمين والكاحلين وبالتالي عدم القدرة على الحركة.

وفي ضوء هذه المشاكل المتزايدة في مجتمعاتنا قام الباحث الدكتور الشافعي عبد الفتاح الشافعي بمناقشة علاج جديد لهذا التشوه من خلال إجراء جراحي دقيق للقدم لإعادة التقوس والشكل الطبيعي للقدم مرة أخرى.

ويشمل الإجراء الجراحي على كسر صناعي وتطويل لعظمة العقب من خلال ترقيع عظمي، تم تطويل لأوتار خارجية وخلفية حول الكاحل، ثم تقصير لأوتار داخلية للقدم.

وبعد الجراحة يتم إعداد المريض من خلال برنامج تأهيلي يمتد لمدة ستة أشهر يستطيع المريض من خلاله الحركة بصورة طبيعية وصولًا إلى القدرة على المشاركة في الألعاب الرياضية المختلفة.

وقام الباحث بإجراء الجراحة لعدد كبير من المرضى في غضون السنوات الأخيرة، ومن خلال متابعتهم أوضحت النتائج تحسن ملحوظ في أداء المرضى الحركى والوظيفي سواء على المدى القريب أو البعيد.