مقتل 6 رجال شرطة عراقيين واختطاف ضابط بالموصل

أعلن مصدر في قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم الأحد، مقتل ستة من رجال الشرطة واختطاف ضابط شرطة على يد عناصر تنظيم داعش، في حادثين منفصلين بالموصل.

وقال العميد يونس شريف إن"عناصر داعش هاجموا صباح اليوم نقطة تفتيش للشرطة العراقية عند بوابة قضاء الحضر -90 كم جنوب الموصل- ما أدى إلى مقتل أربعة رجال شرطة وإصابة أخر قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، فيما شنت القوات الامنية حملة تفتيش واسعة للبحث عنهم.

وأضاف شريف أن"عناصر داعش تسللوا ايضا اليوم الى قضاء مخمور -60كم جنوب شرق الموصل- وهاجموا نقطة تفتيش للشرطة داخل القضاء فقتلوا شرطيين اثنين واختطفوا نقيب الشرطة عبد الله سعيد ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين رغم الاعلان عن القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.