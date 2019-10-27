174 مليار دولار إجمالي قروض بنك التنمية الصيني لتخفيف حدة الفقر



كشف تقرير إخباري -اليوم الأحد- أن بنك التنمية الصيني، وهو مؤسسة مالية تنموية، قدم قروضا بقيمة 23ر1 تريليون يوان (حوالي 174 مليار دولار أمريكي) منذ عام 2016 لدعم جهود تخفيف حدة الفقر في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن منج يا بينج، نائب رئيس قسم تمويل تخفيف الفقر بالبنك، القول إنه جرى استخدام القروض لتمويل إعادة توطين الفقراء وإنشاء البنية التحتية الريفية وتطوير الصناعة وتحسين التعليم.

وبنهاية شهر سبتمبر الماضي، استفاد أكثر من 3 ملايين شخص من تمويل برامج إعادة التوطين، في حين جرى تقديم قروض بقيمة 7ر164 مليار يوان لنحو 12 مليون طالب.

وتأسس بنك التنمية الصيني في عام 1994، بهدف توفير التمويل للمشاريع الوطنية الرئيسية والاستراتيجيات التنموية.

وحتى نهاية الربع الثاني من عام 2019، شكلت القروض التي لم يتم تسديدها للتخفيف من حدة الفقر في بنوك التنمية والسياسات أكثر من نصف إجمالي القروض الموجهة لتخفيف الفقر في القطاع المصرفي بأكمله، وفقاً للجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.