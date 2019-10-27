وزير النقل يلتقي سفير إستونيا لبحث سبل التعاون في الموانئ والسكة الحديد

التقى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، سفير إستونيا بالقاهرة ميكو هالجاس، لعرض الفرص الاستثمارية وبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة على رأسها النقل البحري والسكك الحديدية.

وأكد وزير النقل أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والتي يمكن أن تشكل مجالا للتعاون بين الجانبين، كما أن الشركات المصرية المتخصصة في مجال الطرق والكباري والتي نفذت مشروعات عملاقة في مصر من الممكن أن تتعاون مع الجانب الاستوني في هذا المجال.

وأشار السفير الاستوني إلى رغبة الشركات الاستونية في التعاون مع الشركات المصرية في مجال النقل خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد، وأن قطاع النقل في مصر شهد تطورا كبيرا في كافة مجالاته خلال السنوات الماضية.

واتفق الجانبان على عقد لقاءات بين رؤساء الهيئات المصرية التابعة لوزارة النقل، والشركات الاستونية، لتحديد أوجه التعاون وبحث الفرص المتاحة للاستثمار.