نوريتش يستضيف يونايتد في مهمة البحث عن انتصار غائب منذ 43 يوما

يسافر مانشستر يونايتد إلى إيست أنجليا لمواجهة نورويتش سيتي اليوم الأحد للمرة الثانية في سلسلة أربع مباريات متتالية خارج أرضه، وذلك بعدما تمكن من الفوز على بارتيزان بلجراد الصربي بهدف نظيف يوم الخميس لإنهاء سلسلة عدم فوزنا خارج ملعبه.

ويأمل أولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد لمواصلة النتائج الإيجابية بعد تعادله مع متصدر البريميرليج ليفربول وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري الأوروبي.

ويبحث الفريقان عن أول انتصار لهما في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 14 سبتمبر الماضي، حيث كان آخر فوز لليونايتد على حساب ليستر سيتي على أرضه وبين جماهيره، بهدف من ماركوس راشفورد، فيما هزم الكناري مانشستر سيتي حامل اللقب.

وعاد جيسي لينجارد إلى التشكيل الأساسي في يونايتد في بلجراد، وكذلك فعل صاحب هدف الفوز أنتوني مارسيال، وقد يكون الثنائي هما من يركل الكرة عند خط المنتصف في كارو رود يوم الأحد.

ومن المرجح أن يشارك حارس المرمى ديفيد دي خيا الذي لعب ضد ليفربول يوم الأحد ولكنه لم يسافر إلى صربيا، فيما قد يستمر غياب بول بوجبا بسبب إصابة (الكاحل) ونيمانيا ماتيتش ولوك شو بسبب إصابة في (أوتار الركبة) وأكسيل توانزيبي بسبب إصابة في (الفخذ) حيث، كشف أولي جونار سولشاير في مؤتمره الصحفي قبل المباراة أن النادي يعمل بجد لعودتهم “لائقين بدنيا'.

تأثر نورويتش بشدة بالإصابات في الأسابيع الأولى من هذا الموسم، وغاب المدافعون تيم كلوزه بسبب إصابة في (الركبة) وكريستوف زيمرمان بسبب إصابة في (الكاحل) وغرانت هانلي (الفخذ) جميعهم غائبون لمدة طويلة. انضم إليهم على طاولة العلاج ماريو فرانشيتش، الذي لا يزال يتعافى من مشكلة في ربلة الساق تعرض لها قبل بداية الموسم، وحارس مرمى المعار رالف فهرمان.

قال دانييل فارك إن توم تريبول وأونيل هرنانديز مستعدان للعب، بعد عودتهما لمشاركة كبديلين في بورنماوث يوم السبت الماضي.